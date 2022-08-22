ضبط حالتي غش بامتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة الدور الثاني

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، بإجمالي عدد 5 آلاف و484 طالبا وطالبة.

كما أدى 3 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة العربية» فترة أولى، وامتحان مقايس المفاهيم «اللغة العربية» فترة ثانية، كما أدى 4 طلاب من مدارس المكفوفين الامتحان في مادة علم النفس فترة أولى، ومادة علم الاجتماع فترة ثانية.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني مؤمنة

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

حالتان غش باستخدام الهاتف المحمول

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 2 حالة غش باستخدام جهازي هاتف محمول، وتم التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2022/8/23 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة الاقتصاد فترة أولى، ومادة الإحصاء فترة ثانية بإجمالى 2890 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقايس المفاهيم «الجيولوجيا»، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات امتحان مقايس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية»، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى».