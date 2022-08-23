أسعار وشروط حفلة «روكسي» بمسرح الزمالك الجمعة المقبلة.. سعر التذكرة 100 جنيه

تستعد فرقة الروك المصرية «روكسي»، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، وذلك يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر الجاري، بمسرح الزمالك، مشاركين لأول مرة وكوكب، وتحت الصفر، ومن المقرر أن يقدموا خلال الحفل أغاني أوريجينال بالعربي.

أسعار وشروط حفلة فرقة «روكسي» بمسرح الزمالك

وأعلن مسرح الزمالك أن سعر تذكرة الحفلة 100 جنيه، ومتاحة من خلال شباك تذاكر المسرح كل يوم ماعدا الأحد، أو أونلاين موقع تيكتس مول.

وجاءت شروط الحفل كالتالي:

1- تفتح الأبواب الساعة 6 مساءً.

2- يبدأ الحفل الساعة 7 مساءً.

3- يوجد جراچ مخصص بجوار المسرح، في النادي الملاصق للمسرح.

4- لن يتم التعامل بأي تذكرة تباع من منفذ آخر غير مسرح الزمالك والرابط المخصص للبيع أونلاين.

5- أي سلوك عنيف أو غير لائق سيتم التعامل معه فورًا وسيتعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

6- ممنوع دخول: المواد الكحولية والمخدرة -المأكولات والمشروبات - الأعلام واللافتات - الألعاب النارية - الكاميرات.

أحداث أغاني فرقة «روكسي»

وطرحت فرقة «روكسي»، مؤخرا، أحدث أعمالها الغنائية أغنية «بحبك موت»، ضمن ألبوم «طاقة مكبوتة»، الذي يضم 8 أغنيات مختلفة من أبرزهم «أفلام واحداث وافلام»، «واحدة في الوجود»، و«كائن الإنسان»، وذلك عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».