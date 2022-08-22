جامعة حلوان تستعد لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية»

اجتمعت اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية»، المُقرر انعقاده خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2022، في جامعة حلوان، حيث ترأست الاجتماع الدكتورة منى فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، متابعة جهود التحضير.

مكافحة تغير المناخ في جميع كليات جامعة حلوان

وتضمن الاجتماع التعرف على آخر ما وصلت إليه اللجان المختلفة ومناقشة الخطة الزمنية وأجندة المؤتمر، والمحاور الرئيسية له، فضلا عن مناقشة الجلسات العلمية المنعقدة خلال أيام عمل المؤتمر بالإضافة إلى تقديم المقترحات التي يمكن إدراجها في برنامج المؤتمر بما يضمن ظهور المؤتمر بصورة مشرفة وأثر بالغ في مواجهة التحديات المناخية.

وناقش الاجتماع جهود جامعة حلوان المبذولة خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة تغير المناخ في جميع الكليات التي انطلقت متحدة في عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمسابقات والمبادرات من أجل التحضير لمؤتمر جامعة حلوان أكتوبر المقبل تحت عنوان «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية » بالتزامن مع استعدادات مصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، وذلك انطلاقا من المشاركة المجتمعية للجامعة.

الانتهاء من التحضيرات اللازمة

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد علي ضرورة مواصلة الجهود التحضيرية في كافة اللجان وسرعة الانتهاء من التحضيرات اللازمة لتنفيذ أهداف المؤتمر والخروج بنتائج موضوعية وشاملة ووضع خطة من أجل تحقيق استدامة هذه الجهود في مواجهة تغير المناخ.

حضر الاجتماع الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز الرصد، الدكتورة منى سامح أبوهشيمة، أستاذ بكلية التربية، الدكتورة رويدا عبدالحميد صادق، أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتور محمد دخيل أستاذ بكلية العلوم، الدكتور أحمد عبدالغني، أستاذ بكلية الفنون الجميلة، الدكتورة منار سليم فودة، أستاذ مساعد بكلية العلوم.