«التعليم العالي»: خطة للتحول الرقمي.. وخدمات ذوي الهمم لـ600 ألف طالب

كشف الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، عن خطة الوزارة للتحول الرقمي، موضحاً أن هناك مشروع للربط مع وزارة التضامن الاجتماعي لحصول الطلاب ذوي القدرات الفائقة على كارت الخدمات، للاستفادة منه داخل الجامعة والحياة بصفة عامة.

قوائم الانتظار على كارت خدمات ذوي الهمم 600 ألف طالب

أضاف «فاروق»، أن قوائم الانتظار على الكارت 600 ألف طالب لهذه الخدمة، مؤكدا أن المشروع الثاني في خطة الوزارة للتحول الرقمي، توفير خصائص تقنية متقدمة على مواقع الإنترنت، مبنية على التكنولوجيا الحديثة لمساعدة ذوي القدرات على التعامل مع الخدمات كتكبير النصوص، وتحويل النصوص من مكتوبة إلى مقروءة، وإيقاف المؤثرات التي تشوش وتقديم لغة الإشارة.

تصميم الحرم الجامعي من ممرات بما يساعد ذوي الهمم

أكد إتاحة هذه الخدمات على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبوابة مصر الرقمية، ونوه إلى أن المشروع الثالث يتمثل في دور الجامعات في توفير خدمات لمساعدة ذوي القدرات الفائقة، كتصميم الحرم الجامعي من ممرات.

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، تنظيم دورات تدريبية للمتطوعين في تقديم خدمات لذوي القدرات الفائقة بصفة مستمرة بالتنسيق مع مختلف الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات فوج ذوي الهمم من الجامعات والمعاهد الخاصة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، والفنان محمد صبحي.