عروسان من السويد يقيمان حفل زفافهما على الطريقة المصرية بالغردقة

رغم أنهما يعيشان في السويد منذ سنوات، إلا أن عدي وهاجر واللذان يحملان الجنسية الأردنية قررا إقامة حفل زفافهم على شواطيء الغردقة وعلي الطريقة العربية، وفي أجواء مصرية على أنغام الربابة والمزمار البلدي والتنورة والرقص الشرقي في أجواء عائلية وسط المصريين من نزلاء الفنادق السياحية، الذين أطلقوا الزغاريد، فرحا بهما، والعاملين في المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة.

حفل زفاف مصري على شواطئ الغردقة

وعبر العروسان عن سعادتهما بإقامة حفل زفافهم على الأراضي المصرية على شواطئ الغردقة في أجواء عربية، لاشتياقهما للعادات والتقاليد العربية خاصة أنهما يقيما في السويد منذ سنوات ونشأت قصة حبهما، ولكن قررا الاحتفال بمراسم الزفاف في شواطئ الغردقة برفقة عائلتهم وسط الشعب المصري المعروف عنه حبه وترحابه للجميع، وقررا الاحتفال بشهر العسل في مدينة الغردقة الساحرة طبقا لرغبتهما معا.

عروسان من السويد بشواطئ الغردقة

ومن جانبه أشار حسني شوقي مسؤول باحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريحات لـ الوطن بأن العروسين من الاردن ويقيما في السويد منذ فترة ووصلوا إلى الغردقة قبل يومين وتم تنسيق مع إدارة المنتجع لإقامة حفل زفافهم على شواطئ الغردقة في حضور العائليتن وحرص على التقاط الصور التذكارية في جو من البهجة والسرور على الجميع.

تنورة ومزمار بلدي ورقص شرقي

وأضاف محمد جمال مدير المنتجع السياحي المنظم لفرح في تصريحات لـ الوطن انه تم تنظيم فرح على الطريقة الشرقية بحضور فرق المزمار البلدي والتنورة والرقص الشرقي وإعداد تورتة كبيرة تحمل اسم العروسين ومشاركة المصريين من نزلاء الفنادق والذين أطلقوا الزغاريد وعدد ما من الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة والتي تشهد انتعاشة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت إلى 90%.