السويد: كلما أسرعنا في الانضمام للناتو كان أفضل

قالت ماجدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد، لوكالة أسوشييتد برس، إن الاتفاقية الثلاثية التي وقعتها بلدها وفنلندا مع تركيا، والتي تسمح للسويد وفنلندا بعضوية الناتو، ستجلب مزيدًا من الأمن للحلف.

موافقة 30 برلمانا على انضمام السويد وفنلندا للناتو

وتابعت أندرسون: «إن انضمامنا أمر جيد لفنلندا والسويد، وهو أمر جيد للناتو، لأننا سنوفر الأمن لحلف شمال الأطلسي»، موضحة أن استكمال عملية العضوية يجب أن يتم بسرعة، وعبرت عن ذلك بقولها «كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل، ليس فقط بالنسبة للسويد وفنلندا ولكن بالنسبة لدول الناتو الأخرى»، مضيفة «لكن هناك 30 برلمانا يجب أن يوافقوا على ذلك ولا أحد يعلم المستقبل».

أندرسون: رد فعل روسيا معتدل حتى الآن

وردا على سؤال عما إذا كان الشعب السويدي سيرى الاتفاق على أنه تنازل بشأن قضايا مثل تسليم المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، قالت «أندرسون» إن السويديين سيرون أن هذا أمرا جيدا لأمن السويد، مضيفة إنها ليست قلقة للغاية بشأن رد فعل موسكو السيئ على الاتفاق، وتابعت «لقد كان رد فعل روسيا معتدلاً إلى حد ما حتى الآن، ربما يرون حقيقة أننا كنا شركاء للناتو لبعض الوقت، ربما لا يرون أن هذا يمثل خطوة كبيرة إلى حد ما».

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، قد أعلن أن المحادثات كانت ناجحة مع تركيا، وأن فنلندا والسويد تستعدان الآن للانضمام إلى الحلف، وقال: «يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقًا يمهد الطريق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو».