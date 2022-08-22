حياة كريمة: الكشف الطبي على 1523 مواطنا ضمن القوافل المجانية بالفيوم.. صور

انطلقت القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمناطق الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين داخل قرية قلهانة، بمركز إطسا، إذ تولي المبادرة اهتماما خاصا بالقطاع الطبي، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية، بشكل منتظم، إلى القرى النائية والمناطق الحدودية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وتشمل القوافل عددًا من التخصصات الطبية، تستهدف الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

قوافل حياة كريمة الطبية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، إطلاق قافلة طبية ضمن فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الفيوم مركز إطسا قرية قلهانة، والتي استمرت خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي بالقرية.

تخصصات القوافل الطبية

وتابعت المؤسسة أن القافلة ضمَّت تخصصات مختلفة، من بينها الباطنة، الأطفال، الاعتلال الكلوي، النساء، صحة المرأة، بالإضافة إلى خدمات المعامل والمبادرات الرئاسية والصحة العامة.

خريطة انتشار القوافل الطبية غدا

وكشفت «حياة كريمة» عن أماكن تمركز القوافل الطبية للمبادرة، في المحافظات غداً، إذ تتواجد القوافل بمناطق «القاهرة في المعصرة التابعة لمركز طبي المثلثات، الجيزة في كفر حكيم التابعة لكرداسة، الإسكندرية في ك 26 الذراع البحري التابعة للعجمي، الإسماعيلية في كسفريت التابعة لفايد، المنوفية في زاوية رازين التابعة لمنوف، الوادي الجديد في بئر 5 التابعة للفرافرة».