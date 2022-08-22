جامعة حلوان الأهلية.. اعرف برنامج هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، انطلاق برنامج هندسة النظم الذكية بكلية الهندسة للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بمقر الجامعة بعين حلوان أمام محطة مترو جامعة حلوان، الذي يتم التقديم له من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، إن الدراسة بالبرنامج تأتي بنظام الساعات المعتمدة ويتم منح الخريج درجة بكالوريوس الهندسة في الأنظمة الذكية، ويعد هذا البرنامج فريدا من نوعه؛ فهو يربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة من هندسة الحاسبات والنظم والإلكترونيات والاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والميكاترونيات والقوى الكهربية لدراسة الأنظمة الذكية بمختلف تطبيقاتها في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والتصنيع والطاقة والكهرباء والمياه والنقل والصحة والتعليم والمدن الذكية.

مجالات عمل خريجي برنامج الهندسة من جامعة حلوان الأهلية

وأضاف «المسلاوي»، في بيان صدر عنه، أن البرنامج يعتمد على اتباع أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة طبقا لمعايير الجودة، ويعمل خريج برنامج هندسة النظم الذكية في تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المنظومات الذكية وتطبيقات الويب المرتبطة بالعديد من المجالات منظومة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومة الشبكات الكهربية الذكية.

كما يعمل خريجي البرنامج من جامعة حلوان الأهلية في منظومة التحكم في الطاقة والكهرباء ومنظومة المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية ومنظومة المراقبة والتحكم الخاصة بالمباني والمدن الذكية ومنظومة التحكم في المياه وأنظمة الري ومنظومات التحول الرقمي وتأمين البيانات والشبكات وأنظمة الروبوتات وبرمجتها ومنظومة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن منظومة النقل الذكية وشبكات المركبات ومنظومة الطائرات ومراقبة حركة الطيران والملاحة ومنظومة الرصد البيئي.

مصروفات البرنامج

ونوه بأن المصروفات الدراسية السنوية للبرنامج 48000 جنيه مصري.