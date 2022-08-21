«التجارة»: 15 دولة تستحوذ على 63% من الصادرات المصرية بالنصف الأول من العام

سيطرت الأسواق التقليدية على الحصة الأكبر من صادرات مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وكشفت بيانات رسمية حديثة أعدتها وزارة التجارة والصناعة، أن هناك 15 سوقا استحوذت على نحو 63% من قيمة الصادرات المصرية.

السوق التركية

وبحسب البيانات، حصلت «الوطن» على نسخة منها، فإن السوق التركية كانت على رأس قائمة الأسواق المستوردة من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 2.3 مليار دولار (منها 1.2 مليار دولار غاز مسال)، وبأهمية نسبية مثلت 8.9% من إجمالي قيمة الصادرات، مقارنة بـ5.3% لنفس الفترة من العام الماضي، وتشير البيانات إلى أن الصادرات إلى تركيا ارتفعت بنسبة 139% خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي.

إيطاليا في المرتبة الثانية

كما جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وبأهمية نسبية 7.1%، مقارنة بـ6.1%، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 65.9%، فيما جاءت أسبانيا في المرتبة الثالثة، باستيرادها 1.4 مليار دولار (منها 810.6 مليون دولار غاز مسال)، وبأهمية نسبية 5.3%، ثم الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، وبأهمية نسبية 5.3%، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار وبأهمية نسبية 5.1% من إجمالي قيمة الصادرات.

السعودية ضمن قائمة كبار المستوردين

عربيا جاءت السعودية ضمن قائمة كبار المستوردين للمنتجات المصرية، بوزن نسبي 4.7%، والإمارات بنسبة 3.7%، وليبيا بنسبة 2.1%.ووفقا للبيانات فقد كانت هناك 15 سوقا، مثلت في إجماليها 4.6% من قيمة الصادرات المصرية، هي الأكثر نموا خلال النصف الأول من العام الجاري، وكان على رأس تلك الأسواق، غينيا الاستوائية، تلتها ناميبيا في المرتبة الثانية، ثم تايلاندا، ومن بعدها سوق اليونان.