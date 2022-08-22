«التحالف الوطني»: حملة توعية للتعامل مع الحرائق في 7 آلاف مسجد وكنيسة

قالت الدكتورة هبة السويدي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إنه سيجرى إطلاق حملات للتوعية للتعامل مع الحرائق والماس الكهربائي حال حدوثه، وكيفية إخلاء المواطنين، لإنقاذهم حال اندلاع تلك الحرائق، بعدما جرى رصد حدوث حرائق كثيرة خلال الفترة الماضية، في أكثر من مكان، موضحة أنه سيجرى إطلاق الحملة التوعوية في 7 آلاف مسجد وكنيسة، على أن يجرى تعميم تلك الحملة، فيما بعد على مستوى الجمهورية.

مؤسسة أهل مصر متخصصة في علاج حالات الحروق

أضافت «السويدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن مؤسسة أهل مصر متخصصة في علاج حالات الحروق والتوعية والوقاية والمشروعات الصغيرة للسيدات اللاتي تعرضن لحروق، وبعض المؤسسات الأخرى تصرف مساعدات مادية وإغاثات، موجهة في الوقت ذاته، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاقه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

التنسيق في التحالف بين المؤسسات الأهلية من خلال قواعد بيانات

وأوضحت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أنه لأول مرة في مصر، يجرى التنسيق بين الجمعيات الأهلية، بما يساهم في تقديم خدمات لأكبر عدد من فئات الشعب المختلفة، إذ تم التنسيق في التحالف بين المؤسسات الأهلية من خلال قواعد بيانات كل مؤسسة لمتلقي الخدمة، وتقسيمها على جمعيات مختلفة لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن على مستوى الجمهورية.