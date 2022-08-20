التحالف الوطني للعمل الأهلي: 2000 لاب توب لكل طالب مكفوف بالجامعات

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يضم 25 جمعية ومؤسسة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وفكرة إنشاء التحالف هو التشاركية بين هذه المؤسسات ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وعدم تكرار تقديم نفس المساعدات لنفس الأشخاص، في إطار التعاون بين جمعية الأورمان ووزارة التضامن الاجتماعي.

2000 لاب توب للمكفوفين

وأضاف «فؤاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المبادرة»، المذاع على شاشة extra news، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هامة للغاية من خلال توزيع 2000 لاب توب على المكفوفين من طلاب الجامعات، وهذا حق لهم ليستطيعوا الوصول للمعلومات بشكل جيد من خلال لاب توب حديث يحتوي على برامج حديثة.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من توزيع 1000 لاب توب على الجامعات المصرية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وفي ظل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيتم توزيع 1000 لاب توب أخرى، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

توزيع الحاسبات الشخصية خطوة ناجحة

ولفت أن اللاب توب مزود ببرامج تساعد مستخدميه بتلقي المعلومة سواء ببرامج ناطقة أو بطريقة برايل، ولا يحتاج الشخص لمساعدة الآخرين، لافتا أن تجربة توزيع 1000 لاب توب العام الماضي كانت خطوة ناجحة للغاية، لذلك جرى تكرار التجربة، «نستهدف بألا يكون هناك طالب ذو إعاقة بصرية لا يمتلك لاب توب يساعده في مذاكرته أو عمله».

وأوضح أن الدفعة الأولى من الحاسبات الشخصية البالغ عددها 1000 جهاز جرى توزيعها على كل جامعات مصر سواء جامعة الأزهر والقاهرة وعين شمس.

ونوة بأن ما يميز التحالف الوطني هو التنوع في أعضاءه، فيضم جميع المؤسسات البالغ عددها 26 مؤسسة، وبالتالي لا يقتصر الأمر على توزيع حاسبات شخصية.