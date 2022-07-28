التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم 400 ألف أسرة بـ2.4 مليار جنيه

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساهمته في خطة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي، عبر تخصيص الدعم الشهري المنتظم لنحو 400 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا لمدة عام، وذلك من خلال المؤسسات أعضاء التحالف.

استمرار تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التحالف الوطني يقدم دعم شهري لمدة عام لـ 400 ألف أسرة»، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الدعم 2.4 مليار جنيه، كما أعلن التحالف استمرار تنفيذ مستهدفات خطة الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة وصل الخير 2 والتي تعمل على خدمة ورعاية 5 ملايين أسرة في العام الجاري وتقديم كل التدخلات الغذائية والصحية والاجتماعية.

توفير فرص التمكين الاقتصادي

وتعمل المبادرة أيضا على توفير فرص التمكين الاقتصادي لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، حيث تأتي هذه التدخلات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة تدخلات رعاية اجتماعية استثنائية تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجا.

وكان محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أكّد أن التحالف يتكون من 23 جمعية ومؤسسة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، موضحًا أن التحالف قائم على التشاركية بين المؤسسات والتنسيق في العمل، حيث لا تتكرر الخدمات في الأماكن ذاتها.