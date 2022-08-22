جامعة حلوان الأهلية 2022.. اعرف تفاصيل برنامج التصميم الداخلي البيئي

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، انطلاق برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون التطبيقية، الخاص بمصروفات، بنظام الساعات المعتمدة، والدراسة باللغة الإنجليزية، بالتعاون والشراكة مع برنامج التصميم الداخلي والعمارة البيئية، جامعة «رافينسبورن» في لندن، على أن تكون أوجه التعاون في مقررات التصميم المستدام والاتجاهات الحديثة.

وقالت الدكتورة ميسون قطب، عميدة الكلية، إن برنامج بكالوريوس يتكون من 5 مستويات، مقسمة إلى 10 فصول دراسية، وهو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة «سكني- تجاري- إداري- سياحي»، وربطها بالبيئة الطبيعية، والاجتماعية، والثقافية، والمادية.

وأضافت في بيان لها، يدرس هذا البرنامج كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث وفق الأهداف العامة للتنمية المستدامة التي تنادى بها هيئة الأمم المتحدة لخلق مساحة داخلية تخدم وظائف الحياة المختلفة للإنسان، والتفاعل مع احتياجات الإنسان وتوظيف جميع الفنون التطبيقية في التنظيم الجمالي، والوظيفي لإنشاء بيئة داخلية مناسبة، أو إعادة استخدام تصميم الفراغات القائمة، بالاعتماد على دراسات بشرية وأرجونومية وتكنولوجية متخصصة.

ولفتت إلى دعم التوجه الإبداعي والتكنولوجي للبرنامج من خلال إعداد الطلاب للعالم التقني الحقيقي، والقدرة على تطبيق الأساليب العلمية والممارسات المهنية ومعرفة المستهلك وأخلاق المهنة.

تعتبر مشاريع التصميم، التي يتم تنفيذها في الورش والمعامل واستوديوهات جامعة حلوان الأهلية، من أساسيات البرنامج، مما يعكس بيئة عمل المهنة، كما يوفر البرنامج فرص لا مثيل لها للتدريب الخارجي في مؤسسات متخصصة في التصميم البيئي.

وتأتي رؤية البرنامج كالآتي:

تحقيق التكامل والتنسيق بين التصميم الداخلي والبيئة المستدامة من خلال فتح مجالات، ومصادر للإبتكار والإبداع تواجه وفقـاً لمعايير الجودة العالمية مع مواكبة المستجدات والمتغيرات لسوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.

ورسالة البرنامج، إعداد الكوادر البشرية المؤهلين من المصممين في تخصص التصميم الداخلي والبيئي بما يتناسب مع الاتجاه البيئي في التصميم محققين التكامل المتوافق بين التصميم الداخلي بجميع عناصره والبيئة المحيطة في ضوء معايير الاستدامة والجودة الشاملة المستدامة.

أهداف البرنامج

تمكين الطالب من مهارات التصميم التكاملي للتصميم الداخلي البيئي بجميع عناصره والبيئة الخارجية والداخلية بما يتوافق مع الاستدامة البيئية.

الارتقاء بفكرة الدمج والتنسيق بين البيئة الداخلية والخارجية، وسد الثغرات التصميمية بينهما لتحقيق قيمة تنافسية.

المحافظة على السياقات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع المحلي والعربي والعالمي، والتصميم الشامل وفقا لهذه السياقات.

اكساب الطالب مهارات التصميم والتنفيذ بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة.

تحقيق معايير الإبداع والتصميم والابتكار في التصميم الداخلي البيئي بجميع عناصره بما يحقق الاستدامة البيئية.

تطوير وتنمية الأبحاث التجريبية على مستوى الأفكار والتقنيات والخامات.

التواصل مع المستفيدين على مستوى المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات لتبادل الخبرات.

مواصفات خريج برنامج التصميم الداخلى البيئي

-ابتكار تصميمات مختلفة تتنوع حسب الوظيفة، وظروف المكان وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتصميم الداخلي بجميع عناصره بما يتوافق مع اتجاه الاستدامة البيئية والمعايير البيئية العالمية.

-ابتكار حلول خاصة بالبيئة المبنية الداخلية وفقا للاتجاهات العالمية الحديثة.

- دمج وترابط التقنيات التقليدية مع حلول البرمجيات الحديثة في التصميم والتنفيذ من خلال الأجهزة الرقمية.

-تميز وتوظيف الطرز أو الاتجاهات الفنية الحديثة المتوافقة مع المحيط البيئي.

- تنفيذ كل التصميمات الداخلية المختلفة بأسلوب علمي متطور متوافق مع جميع الخامات والتكنولوجيا الحديثة.

-مواكبة التطورات الجديدة في إعادة استخدام تصميم المباني القائمة.

تطبيقات التصميم الداخلي:

محاكاة شكل البيئة، محاكاة الآثار البيئية «النمو- الحركة- السلوك»، والمعايير البيئية العالمية للبيئات التقليدية وغير التقليدية.

مصروفات البرنامج

35000 جنيه للطلاب المصريين.