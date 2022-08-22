محمد عبدالرحمن يكشف عن مستجدات حالته الصحية بعد عملية قلب مفتوح (فيديو)

كشف الفنان محمد عبدالرحمن، عن مستجدات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

قال «عبدالرحمن»، خلال مداخلة له في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه اليوم الإثنين الفنانة منى عبدالغني والإعلامية إيمان عزالدين على قناة CBC، إن حالته الصحية مستقرة ومرت على خير ويستكمل مرحلة التعافي في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه أجرى عملية قلب مفتوح بسبب عادة سيئة وهي التدخين التي توقف عنها، لأن الإنسان بالتدخين يقتل نفسه بالبطيء.

الفنان محمد عبدالرحمن: اكتشفت بالصدفة مرضي

تابع الفنان، أنه كان يشعر بألم بالقرب من معدته ولم يفكر في عمل فحوصات للجسم بشكل كامل، وبالصدفة طلب منه الطبيب أثناء وجوده في المستشفى، عمل رسم قلب، ليتضح بعدها المرض، مشيرًا إلى أن سبب مرضه هو التدخين وكذلك التمثيل، لأن العمل في الفن يجعله لا ينام بشكل جيد: «لو نمت 3 ساعات في اليوم سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة لي».

«عبدالرحمن» يدعو الله بتمام الشفاء

أضاف «عبدالرحمن»، أنه كان يدعو الله تعالى بتمام الشفاء وأن تمر تلك المرحلة على خير وأن يعود بصحة أفضل، ولهذا هو يثق في أن الله كتب له الخير في اختبار المرض.

يذكر أن برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.