استعدادا لقمة شرم الشيخ.. مناقشة كيفية مواجهة التغيرات المناخية بالفيوم

نظمت منصة الفيوم المحلية لتغير المناخ، لقاءً توعوياً في مركز النيل للإعلام بالمحافظة، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، لتوعية روابط مستخدمي المياه بتأثير التغيرات المناخية على المياه والري، وذلك في إطار الاستعداد لقمة المناخ المزمع عقدها نوفمبر المُقبل في شرم الشيخ، حيث شمل اللقاء مناقشة ووضع تصور حول كيفية مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على رفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع.

تأثير التغيرات المناخية على المياه والري

تناول اللقاء شرحا وافيا والتعريف بمعنى التغيرات المناخية، وتوضيح مدى خطورتها على المياه والري ومختلف مناحي الحياة، وكيفية الحد من تغير المناخ، كما تطرق اللقاء إلى دور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الاستعداد لقمة المناخ 2022 بشرم الشيخ.

التحديات البيئية حول التغيرات المناخية

وشمل اللقاء حديثاً حول التحديات البيئية، وأسباب المشكلات البيئية المختلفة وكيفية مواجهتها، وأنواع البيئات بمحافظة الفيوم، مؤكداً على ضرورة تنمية الوعي البيئي، والعمل على احترام البيئة لما لها من ارتباط وثيق بجودة الحياة.

نشر الوعي بأهمية مواجهة تغير المناخ

وشدد اللقاء على ضرورة نشر الوعي بأهمية العمل على مواجهة تغير المناخ، وتعريف المواطنين بظاهرة التغيرات المناخية، والتي تأتي من الازدياد المطرد في درجات حرارة الأرض نتيجة استخدام الوقود بصورة سيئة، وتأثير هذه التغيرات على الزراعة والري والبيئة، وكيفية تضافر الجهود للحد من تأثير التغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة.

متابعة التعديات على المجاري المائية

وفي ختام اللقاء، أوصت الندوة بضرورة التشديد على أقسام البيئة بمختلف الوحدات المحلية بضرورة متابعة التعديات على المجاري المائية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين للتصدي لتلك التعديات.

حضور واسع في لقاء التغيرات المناخية

جاء ذلك اللقاء بمشاركة بحضور الدكتور عمرو هيبة، الخبير البيئي وكبير باحثين بجهاز شئون البيئة، والمهندس محمد مختار، مدير عام إدارة التوجيه المائي بمديرية ري الفيوم، وإيهاب محمود، منسق منصة الفيوم لتغير المناخ ورئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على البيئة، والدكتور عبد الغني مبارك ممثل جامعة الفيوم، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام، وممثلين عن روابط المياه بمركز ومدينة إطسا.