جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم: نسعى لتوعية المواطنين بالتغيرات المناخية

ندوات توعوية، حملات طرق أبواب، فعاليات احتفالية بالمناطق الأثرية القديمة التي يرجع تاريخها لملايين السنين، مشروعات للقضاء على التلوث ومخاطره.. الكثير من الأفكار والفاعليات والتحركات التي أطلقتها منسق منصة الفيوم للتغيرات المناخية تحت شعار «بلدنا تستضيف قمة المناخ يوم 27»، وذلك للتوعية بمخاطر التلوث، وتأثيره على التأخيرات المناخية، وكيفية حماية المجتمع من عواقب التغيرات المناخية، وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري من خلال خفض الانبعاثات الضارة.

وقال إيهاب محمود إبراهيم، مدير عام جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة الفيوم، ومنسق منصة الفيوم للتغيرات المناخية، إنّ حملة التغيرات المناخية بمحافظة الفيوم، انطلقت الفترة الماضية بالتنسيق مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقاهرة، بعدما جرى تشكيلها من الأجهزة التنفيذية داخل محافظة الفيوم.

تشكيل منصة الفيوم للتغيرات المناخية

وأضاف مدير عام جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ منصة الفيوم للتغيرات المناخية تم تشكيلها من كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة منها جهاز شؤون البيئة بالفيوم، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والموارد المائية، وديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مديرية الزراعة، والتضامن الاجتماعي، ومركز النيل للإعلام.

حملات طرق أبواب للتعريف بالمناخ

وأشار «إيهاب»، إلى أنّ منصة الفيوم للتغيرات المناخية تهدف إلى عمل توعية داخل محافظة الفيوم والأجهزة التنفيذية، من خلال عقد عدة حلقات نقاشية، وحملات طرق أبواب، يتم خلالها المواطنين بمخاطر التلوث على التغيرات المناخية، وأثرها على المجتمع داخل محافظة الفيوم.

احتفالية بمحمية وادي الحيتان

وأوضح أنّ منصة الفيوم للتغيرات المناخية نظمت فاعلية في وادي الحيتان أحد مناطق التراث الطبيعي العالمي والتي تقع بصحراء وادي الريان بمحافظة الفيوم، يوم 17 يوليو الماضي بالتزامن مع يوم اكتشاف المحمية، الذي يتم الاحتفال فيه سنوياً باكتشافها، تم خلالها توعية الجميع بأهمية وادي الريان وعلاقته بتغير المناخ.

مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وكشف «إيهاب»، أنّ منصة الفيوم للتغيرات المناخية، تبذل جهوداً كبيرة لاستخراج بعض المشروعات التي من الممكن أن يتم تقديمها في أعقاب انتهاء قمة المناخ يوم 27 المُقبل، بحيث تستطيع تلك المشروعات أن تقوم بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية داخل محافظة الفيوم في المستقبل القريب، وذلك من خلال جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة الفيوم، نظراً لكونها الجهة المنوط لها استضافة منصة الفيوم للتغيرات المناخية.