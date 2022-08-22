«الإسكندرية السينمائي» يكرم الفرنسية ماريان بورجو في دورته الـ38

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو، تقديرا لعطائها الكبير للسينما المتوسطية والعالمية، وذلك خلال الدورة الـ38 التي تقام في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، تحت رعاية نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، حيث ستحمل اسم النجم محمود حميدة.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية 5 أكتوبر

وسيكون تكريم النجمة الفرنسية، في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي يقام في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 5 أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وحشد من نجوم السينما المصرية والعربية والأوروبية.

يذكر أن النجمة الفرنسية ماريان بورجو، حصلت على العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية مختلفة، وتعمل في مجال السينما وصناعة الأفلام منذ منتصف ستينات القرن الماضي، كما عملت في العديد من دول العالم منها فرنسا وإنجلترا وأمريكا وألمانيا والهند.

«بورجو» رشحت لجوائز البافتا العالمية

وبدأت «بورجو»، مشوارها في التمثيل بمسلسل «اتهام» حيث قامت بدور البطولة، وحصلت على العديد من الإشادات النقدية داخل وخارج فرنسا كما رشحت لجوائز البافتا عن أفلام «الطلاق»، «أميرة صغيرة»، «الهوية السمراء»، «صور»، و«تمنّ لي حظا طيبا»، وعملت مع العديد من الأسماء الكبرى في عالم الإخراج مثل روبرت وايس وجيمس إيفوري وساندي وايت لو، وتعمل حاليا كمستشار فني لعدد من المهرجانات السينمائية بالهند، بينما حازت على تكريم «إنجاز العمر»، من مهرجان راجستان السينمائي كما حصلت على جائزة غاندي للسلام.