بريد الوطن.. الجمهورية الجديدة للتقدم والتنمية

منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية الحكم شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة فى شتى المجالات: الطرق، الكهرباء، الاستثمار، الصحة والتعليم، وغيرها من المجالات المختلفة، بجانب جهود الدولة، من خلال المؤسسة العسكرية والشرطية، فى مجابهة التحديات الداخلية والخارجية، كما نجح السيد الرئيس فى تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية وإحداث نقلة اقتصادية كبرى، وتنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل، ويُقصد بالمشروع القومى ذلك المشروع الذى يجمع ويحشد المواطنين جميعاً، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الأيديولوجية، نظراً لما يحققه من مصلحة عامة يشترك فيها الجميع ولا يحدث حولها خلاف. وبعبارة أخرى فإن المشروع القومى هو ذلك المشروع الذى يؤدى إلى حشد جهود الجميع ويستفيد منه الجميع، فالشعب هو الذى ينفذه وهو الذى يستفيد منه، أى أن الشعب هو أداة التنمية ووسيلتها، وهو هدف التنمية، وهذه هى أهمية أى مشروع قومى يمكن تنفيذه، كما يساعد المشروع القومى على التخلص من حالة الاستقطاب والانقسام، نظراً لما يؤدى إليه من تضافر جهود الجميع فى تنفيذه، والاستفادة من آثاره الإيجابية، كذلك فإن الحشد والتوحد يكون مطلوباً للتغلب على الصعوبات والعقبات التى تعترض أى مشروع قومى، سواء كانت هذه الصعوبات تتعلق بالتنفيذ أو التمويل أو تحدى الزمن، أيضاً ساهمت هذه المشروعات فى جذب مزيد من المستثمرين وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية، من خلال تطوير وإنشاء شبكات الطرق والكبارى، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة لزيادة الدخل القومى الناتج من السياحة لتوافد عدد كبير من السائحين.

أحمد ياسر الكومى

استشارى هندسى

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