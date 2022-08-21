بريد الوطن.. «القابضة لمياه الشرب» ترد على شكوى أهالي «أم دينار»

بشأن ما نُشر فى جريدتكم بتاريخ 11 يوليو الماضى، تحت عنوان «وجِّه بتنفيذ الصرف الصحى بمنشأة القناطر يا وزير الإسكان»، والذى تضمّن طلب السكان إنشاء محطة توسعة بقرية «أم دينار»، وحفر شبكة داخلية بالقرية، وكذا محطة رفع، يُرجى التفضل بالإحاطة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قد أفادت بأن قرى مركز منشأة القناطر مدرجة ضمن مشروع «حياة كريمة» رقم (2)، ولم يتم البدء فى التنفيذ بعد، مع العلم أنه جارٍ حالياً تنفيذ توسعة محطة معالجة أم دينار ليصبح التصرف 20 ألف متر مكعب، كمرحلة أولى تحت إشراف الجهة المختصة.

هناء عامر - مدير عام العلاقات العامة

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