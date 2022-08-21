بريد الوطن.. اعذرني
كتب:
الوطن
09:03 م | الأحد 21 أغسطس 2022
ارشيفية
اعذرنى لو جه يوصفك
قلبى غلط قال بالغلط
إنك مناه أو إنك إنت
لما سبته وحده تاه
أو إنّ روحى بتعشقك
أو إن قلبى أرض عاشقة مشرقك
مستنياه..
ليه كل ما أكتب لك «بحبك»
ألقى روحى بتنتفض
عقلى اللى عاقل يعترض
قلبى يعيط بين إديك
يترجى روحك تحضنه
لو حتى مرة بالغلط
سلسبيل الجنوب
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