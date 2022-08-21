بريد الوطن.. اعذرني

اعذرنى لو جه يوصفك

قلبى غلط قال بالغلط

إنك مناه أو إنك إنت

لما سبته وحده تاه

أو إنّ روحى بتعشقك

أو إن قلبى أرض عاشقة مشرقك

مستنياه..

ليه كل ما أكتب لك «بحبك»

ألقى روحى بتنتفض

عقلى اللى عاقل يعترض

قلبى يعيط بين إديك

يترجى روحك تحضنه

لو حتى مرة بالغلط

سلسبيل الجنوب

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