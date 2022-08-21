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بريد الوطن.. اعذرني

كتب:

الوطن
09:03 م | الأحد 21 أغسطس 2022
ارشيفية

ارشيفية

اعذرنى لو جه يوصفك

قلبى غلط قال بالغلط

إنك مناه أو إنك إنت

لما سبته وحده تاه

أو إنّ روحى بتعشقك

أو إن قلبى أرض عاشقة مشرقك

مستنياه..

ليه كل ما أكتب لك «بحبك»

ألقى روحى بتنتفض

عقلى اللى عاقل يعترض

قلبى يعيط بين إديك

يترجى روحك تحضنه

لو حتى مرة بالغلط

                                     سلسبيل الجنوب

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