بريد الوطن.. مالك ومالى
كتب:
الوطن
09:31 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
ارشيفية
انت مالك ومالى
انت فى حالك وانا فى حالى
كفاية اللى ضاع من أيام وليالى
ده قلبى استريّح وبقى خالى
لا عدت بفكّر واتأمل فيك
وبالى ما عادش مشغول بيك
ولا عدت اهتمّ بالسؤال عليك
وارتحت من قسوة نظرة عينيك
ولا سمعت كلمة حب منك وانت بتتكلم
غير إنك فى العشق والهوى لسه بتتعلم
ولا عندك إحساس بالقلوب لما بتتألم
لا نادم على هجرك وبُعدك خلاص سلم
محمود موسى سعفان
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