بريد الوطن.. مالك ومالى

انت مالك ومالى

انت فى حالك وانا فى حالى

كفاية اللى ضاع من أيام وليالى

ده قلبى استريّح وبقى خالى

لا عدت بفكّر واتأمل فيك

وبالى ما عادش مشغول بيك

ولا عدت اهتمّ بالسؤال عليك

وارتحت من قسوة نظرة عينيك

ولا سمعت كلمة حب منك وانت بتتكلم

غير إنك فى العشق والهوى لسه بتتعلم

ولا عندك إحساس بالقلوب لما بتتألم

لا نادم على هجرك وبُعدك خلاص سلم

محمود موسى سعفان

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. «الوطن» تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com