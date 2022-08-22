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بريد الوطن.. مالك ومالى

كتب:

الوطن
09:31 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
ارشيفية

ارشيفية

انت مالك ومالى

انت فى حالك وانا فى حالى

كفاية اللى ضاع من أيام وليالى

ده قلبى استريّح وبقى خالى

لا عدت بفكّر واتأمل فيك

وبالى ما عادش مشغول بيك

ولا عدت اهتمّ بالسؤال عليك

وارتحت من قسوة نظرة عينيك

ولا سمعت كلمة حب منك وانت بتتكلم

غير إنك فى العشق والهوى لسه بتتعلم

ولا عندك إحساس بالقلوب لما بتتألم

لا نادم على هجرك وبُعدك خلاص سلم

                                                   محمود موسى سعفان

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