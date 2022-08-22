فرقة «بغدادي بيج باند» تفتتح فعاليات الليلة السادسة من محكى القلعة

بدأت منذ قليل فعاليات الليلة السادسة من مهرجان محكى القلعة فى دورته الثلاثين للموسيقيين والغناء بظهور فرقة «بغدادي بيج باند» على مسرح القلعة.

وقدم الفريق خلال فقرته عدد من الأغنيات الأجنبية الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور.

تذكرة حفل مي كمال وأحمد جمال 20 جنيها

من المقرر أن يشهد حفل اليوم غناء الفنانة مي كمال، ابنة الفنانة عفاف راضي وفرقتها والفنان أحمد جمال وفرقته الموسيقية.

وتستمر العروض الغنائية حتى 31 أغسطس الجاري، إذ يمكن للجمهور أن يستمتع بالحفلات الموسيقية، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، بسعر تذكرة يبلغ 20 جنيهًا فقط.

ختام مهرجان محكى القلعة في 31 أغسطس

يستمر مهرجان محكى القلعة حتى 31 من شهر أغسطس الجاري، ويشهد حفلات لعدد كبير من نجوم الغناء والمدح والطرب، من بينهم ياسين التهامي، مصطفى حجاج ، هاني شاكر ونوال الزغبي، أما الختام فسيكون مع الموسيقار الكبير، عمر خيرت.