نسمة عبدالعزيز تعزف مقطوعات موسيقية لرواد الزمن الجميل في «محكى القلعة»

قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، فقرة موسيقية ضمن الليلة الخامسة من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30.

نسمة عبد العزيز تعزف لأحمد عدوية

نسمة قدمت مقطوعات لأغنيات «كركشنجي دبح كبشه لأحمد عدوية» و«حلو المكان» لتامر حسني و«ياحلو صبح»، لمحمد قنديل و«3 دقات وحارة السقايين وشنكلوه، وأكدب عليك والغزالة رايقة وسهر الليالي».

من المقرر أن تستكمل الحفلة بتقديم فقرة خاصة كبيرة للفنان مصطفى حجاج الذي سيقدم نخبة من أهم أغنياته منها «يامنعنع وخطوة».

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، انطلق يوم الأربعاء الماضي، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى، والأوبرا والباليه ومن المقرر أن ينتهي 31 أغسطس.

المهرجان مستمر حتى 31 من الشهر الجاري

يشارك فى الدورة الحالية، من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كلًا من هشام عباس، وعلي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، والمطربة مروة ناجي، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، والسورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، واللبنانية تانيا صالح وفرقتها، ونوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، والموسيقار عمر خيرت.