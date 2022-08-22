«اسمع واتسلطن» بـ20 جنيها.. تفاصيل اليوم السادس من مهرجان محكى القلعة

ساعات قليلة وتنطلق فاعليات اليوم السادس ضمن مهرجان محكى القلعة 2022، غدًا الثلاثاء، والذي يقام داخل قلعة صلاح الدين، ويستمر في تقديم باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات الغنائية حتى نهاية الشهر الجاري، الموافق الأربعاء 31 من أغسطس.

واليوم الاثنين، جمهور محكى القلعة 2022 على موعد مع مجموعة متميزة من الفرق الغنائية، إذ تقام 3 فعاليات ضمن حفلات المحكى، وهي: «حفل بغدادي بيج باند، حفل الفنانة مي كمال وفرقتها، وحفل الفنان أحمد جمال وفرقته» وذلك وفقًا لما أعلنه القائمون على المهرجان.

تفاصيل الأيام المتبقية من محكى القلعة 2022

وتستمر العروض الغنائية على مدار الأيام المتبقية، إذ يمكن للجمهور أن يستمتع بالحفلات الموسيقية، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، بسعر تذكرة يبلغ 20 جنيهًا فقط، وفي التقرير التالي نرصد باقي أيام محكى القلعة حتى 31 أغسطس على هذا النحو:

- حفلات الاثنين 22 أغسطس، تضم حفل بغدادي بيج باند، حفل الفنانة مي كمال وفرقتها، وحفل الفنان أحمد جمال وفرقته.

- حفلات الثلاثاء 23 أغسطس، تضم حفل فرقة موواويل «سيد إمام - عبد الرحمن بلالة»، حفل عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

- حفلات الأربعاء 24 أغسطس، تضم حفل الفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فكري، حفل الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

- حفلات الخميس 25 أغسطس، تضم حفل كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، حفل أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا، وحفل الفنانة نوال الزغبي.

- حفلات الجمعة 26 أغسطس، تضم حفل الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، حفل الفنان هاني شاكر وفرقته.

- حفلات السبت 27 أغسطس، تضم حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية، حفل الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

- حفلات الأحد 28 أغسطس، تضم حفل الفنان مدحت ممدوح وفرقته، حفل الفنانة لينا شاماميان.

- حفلات الاثنين 29 أغسطس، تضم حفل الفنانة تانيا صالح وفرقتها، حفل فريق بلاك تيما.

- حفلات الثلاثاء 30 أغسطس، تضم حفل الفنانة نوران أبوطالب وفرقتها، حفل الفنان محمد محسن وفرقته.

- حفلات الأربعاء 31 أغسطس، تضم حفل مجموعة التشيللو state of harmony، حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.