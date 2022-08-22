«نظافة القاهرة»: غرامة تصل لـ1500 جنيه على أي «ملاكي» تلقي القمامة بالشوارع

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، إنه على المواطنين دور كبير في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وأي سيارة ملاكي يتم ضبطها تلقي قمامة بالشوارع سيتم تصويرها وإبلاغ رقمها إلى إدارة المرور لتنفيذ عقوبات ضدها، وهي غرامة تتراوح من 500 إلى 1500 جنيه، وتصل للتحفظ على السيارة حتى سداد الغرامة.

الحفاظ على نظافة الشوارع

وأضاف «الشرشابي» لـ«الوطن»، إن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة تقوم بدور كبير في الحفاظ على نظافة الشوارع، ويمنع منعا باتا إلقاء المخلفات في الشوارع وعلى الجميع الالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن أي عربات كارو أو نقل يتم ضبطها تلقي قمامة ورتش ومخلفات هدم وبناء بالشوارع سيتم التحفظ عليها، موضحا أنه وفقا لنص قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020، فإن عقوبة إلقاء المخلفات من سيارات النقل وغيرها في غير المواقع المخصصة لها لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

تطوير أسطول نظافة القاهرة

وأشار إلى أن هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة بدأت في تفعيل خدمة GPS في معدات وسيارات أسطول هيئة النظافة لمتابعة خط السير للسيارات وعملها، انطلاقا من الجراج حتى مقلب القمامة على مدار اليوم، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من المخالفات، لافتا إلى أنه تم تركيب «جي بي إس» لنحو 500 سيارة حتى الآن لمراقبة السيارات ومتابعة سير العمل.

متابعة خط سير سيارات النظافة

وتابع رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن مركز المعلومات بالهيئة يتابع خط سير السيارات بالكامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بالنظافة، إضافة إلى التفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة للهيئة والتي تشمل شكاوى النظافة والتجميل والإنارة، وعلى أي مواطن الاتصال بالهيئة للإبلاغ عن أي مخالفات، كما تم نشر المكانس اليدوية مع العمال، ما يمثل تطورا حقيقيا ومستمرا باستخدام أحدث التكنولوجيا لرفع مستوى النظافة بالعاصمة.

تدشين مبادرة «حلوان باللون الأخضر»

كما أشار إلى أن هيئة النظافة تدشن مبادرة «حلوان باللون الأخضر»، بالتنسيق مع المجتمع المدني بحلوان، لرفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها في كل أرجاء المنطقة، وتسليمها للمجتمع المدني في حلوان لرفع كافة التراكمات الموجودة، مع إصلاح أعطال الأعمدة الكهربائية وتركيب كشافات جديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للإضاءة، مع إضافة رسومات تجميلية على الأسوار والكباري.