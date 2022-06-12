«نظافة القاهرة»: خط ساخن لتلقي الشكاوى.. ورفع مخلفات الهدم مجانا

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة لديها خط ساخن برقم «15264» لتلقي شكاوى المواطنين في كل ما يتعلق بأعمال النظافة والتجميل والإنارة بشوارع وميادين أحياء القاهرةز

وذكر رئيس الهيئة لـ«الوطن»، أن المواطنين عليهم الإبلاغ عن أي مخالفات، أو للتخلص من مخلفات هدم وبناء، أو طلب مساعدة بشأن تعطل كشافات الإنارة بالشوارع، أو تهذيب الأشجار، أو تراكم القمامة في أي مكان.

وأشار «الشراشابي»، إلى أن هيئة النظافة تقوم بالتحرك الفوري لإزالة أسباب الشكوى، ويتم رفع أي «ردش» بالمجان،فور قيام المواطن بالاتصال بالخط الساخن للهيئة.

التركيز على الجمع السكني للقمامة

وقال رئيس الهيئة إن شركات وطنية دخلت في منظومة النظافة الجديدة بالتنسيق مع هيئة النظافة، لاستعادة المظهر الجمالي، والحفاظ على نظافة شوارع وميادين القاهرة، لافتا إلى أن هناك تركيزا على استمرار الجمع السكني والتجاري للقمامة، باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح منظومة النظافة الجديدة لمنع وجود أي تراكمات بالشوارع.

وذكر أن عدد الوحدات السكنية بالقاهرة تفوق 2 مليون وحدة، والأمر يتطلب الجمع اليومي منها من أجل الحفاظ على نظافة الأحياء، لافتا إلى أنه يتم يوميا جمع ما يقرب من 18 ألف طن قمامة من أحياء القاهرة بشكل يومي، وعلى المواطنين الالتزام بالأماكن المخصصة لجمع القمامة.

خدمات النظافة على مستوى القاهرة

وتقوم هيئة النظافة بجميع خدمات النظافة على مستوى محافظة القاهرة، بما يشمله ذلك من تبعات الأحداث الطارئة مثل الحرائق والانهيارات، حيث يتم الإشراف على جميع أعمال النظافة ومتابعة الشركات الخاصة المصرية العاملة في القطاع على مستوى المحافظة، وذلك بالمناطق المختلفة «شرقية، غربية، شمالية، جنوبية»، مع التركيز على الجمع السكني والتجاري والصناعي، وكنس وغسل الشوارع، وغسل اللافتات واللوحات الإرشادية، وشفط وتصريف جميع نواتج كسر المياه والصرف الصحي، والقيام بأعمال الإنقاذ المركزي ورفع الأتربة والتراكمات من الأحياء، والمساعده بقوة عاملة في حالات الطوارئ التي تستدعى دعم العمال بالشوارع.