اليوم.. «الوفد» يحتفل بذكرى رحيل زعماء الحزب سعد زغلول والنحاس وسراج الدين

يحتفل حزب الوفد اليوم، بذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية ومؤسسي حزب الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، الذين كانت لهم الأسبقية في وضع اللبنات الأولى للحزب المصري العريق، ليمتد تاريخه على مدار أكثر من 100 عام.

الزعماء الوفديون

لم يتشارك الزعماء الوفديون سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين في مسيرة النضال الوطني والكفاح ضد الإنجليز فقط، بل غيبهم الموت في شهر واحد، فرحل الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس في يوم واحد مع اختلاف العام، فرحل الزعيم سعد زغلول عن عالمنا في 23 أغسطس عام 1927، ليحمل النحاس باشا من بعده راية حزب الوفد، حتى لحق به في نفس اليوم من عام 1965، ليستكمل المسيرة من بعدهما فؤاد باشا سراج الدين، الذي أسس الوفد الحديث عند عودة الأحزاب السياسية، بعد حل الأحزاب السياسية في مصر عقب ثورة يوليو، ليتولى رئاسة حزب الوفد حتى وفاته في 9 أغسطس عام 2000.

رؤساء حزب الوفد

أسس سعد باشا زعلول حزب للوفد في عام 1918، وظل رئيسا له حتى فاته عام 1927، ليحمل الشارة من بعده مصطفى باشا النحاس الذي ظل رئيسا للحزب الأعرق في مصر حتى حل الحزب بعد ثورة يوليو 1952، ليعود الحزب من جديد مرة أخرى تحت قيادة فؤاد سراج الدين، الذي أعاد حزب الوفد الحديث للحياة السياسية بعد عودة الأحزاب مرة أخرى، وظل رئيسا له حتى وفاته في عام 2000.

نعمان جمعة خلفا لسراج الدين لرئاسة حزب الوفد

وبعد رحيل سراج الدين، تولى الدكتور نعمان جمعة الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الوفد، حينها رئاسة الحزب لحين انتخاب رئيس جديد وفق ما تنص عليه اللائحة، وانتخب جمعة رئيسا للوفد في سبتمبر 2000 خلفاً لسراج الدين، حتى تم فصله في عام 2006 بقرار من الجمعية العمومية، ليأتي من بعده المستشار مصطفى الطويل الذي كان رئيساً مؤقتاً لمدة شهرين و20 يومًا، وفق قرار الجمعية العمومية.

عبد السند يمامة رئيسًا لحزب الوفد

وفي شهر يونيو عام 2006، اختارت الجمعية العمومية للوفد، محمود أباظة، رئيسا للحزب، ليأتي من بعده الدكتور السيد البدوي، عام 2010 بعد تفوقه على منافسه "أباظة" رئيس الحزب آنذاك بفارق 209 صوتا، وفي مارس 2018 انتخب المستشار بهاء الدين أبو شقة خلفا للدكتور السيد البدوي شحاته رئيسا لحزب الوفد، وظل رئيسا له حتى تفوق عليه الدكتور عبد السند يمامة وفاز بمنصب رئيس حزب الوفد في مارس 2022.

احتفالية الوفد برحيل زعمائه

يشار إلى أن حزب الوفد يبدأ احتفاله اليوم بذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في الساعة الثانية ظهرًا، حيث يتقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الوفديين في زيارة إلى ضريح الزعيم سعد زغلول بشارع الفلكي بوسط القاهرة، لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وفي الرابعة مساءً تبدأ بمقر الوفد الرئيسي احتفالية شعبية.

وأوضح الحزب أنه من المقرر أن يلقي رئيس الوفد خطابًا مهمًا عن دور الزعماء الوطني وحزب الوفد في الحياة السياسية المصرية خلال الاحتفالية، يتطرق فيه إلى سياسة الحزب في المرحلة الحالية، ويعقب الخطاب احتفالًا فني يقدم خلاله فقرات من التراث الوطني وعددًا من الأفلام الوثائقية عن دور الوفد وقادته.