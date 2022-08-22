قطار المرحلة الثانية من «حياة كريمة» جاهز لتغطية باقي المحافظات

تواصل مبادرة «حياة كريمة» أعمالها فى المحافظات على قدم وساق لتنمية القرى المستهدفة، وقال صبرى عبدالحميد، منسق المبادرة بوزارة التضامن الاجتماعى، إنَّه يتمّ حالياً العمل على رصد القرى والحالات الأكثر احتياجاً التى سيتمّ فيها تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل.

منسق «المبادرة»: نرصد القرى الأكثر احتياجاً للخروج بأفضل المقترحات لتقديمها لوزارة التضامن

وأضاف لـ«الوطن» أنَّ فريق العمل يرصد حالياً القرى الأكثر احتياجاً للخروج بأفضل المقترحات لتقديمها لوزارة التضامن الاجتماعى، وبعد التصديق عليها سيتمّ الإعلان عنها بشكل رسمى، ولكن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأكّد أنَّ المرحلة الثانية تشمل جميع المحافظات بحيث لا يكون هناك أى محافظة محرومة من مبادرة «حياة كريمة» والبرامج التى تنظمها وزارة التضامن، وهو بالفعل ما حدث فى المرحلة الأولى. وأشار إلى أنَّ البرامج التى تطلقها وزارة التضامن الاجتماعى تستهدف كل الفئات وليس فئة معينة فقط، ويعمل 2600 باحث فى هذا الوقت على رصد الموضوعات المهمة التى تخص كل المواطنين، ليتمّ تقديم أفضل البرامج وفقاً للاحتياجات، حتى يتمّ تحقيق الهدف من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح منسق «حياة كريمة» أنَّه يتمّ العمل على البرامج وفقاً للمعايير الرئيسية للمبادرة، سواء فى الجانب المادى أو المعنوى، ويتمّ الآن العمل على تقديم أفضل الاقتراحات لهذه البرامج للخروج بأفضل نتيجة.

وأشار إلى أنَّ الوزارة استهدفت نحو 500 ألف أسرة فى قرى حياة كريمة، إضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية فى المراحل السابقة لبرنامج «حياة كريمة»، وشمل ذلك هدم المنازل المتهالكة، وإعادة إعمارها، ومدّ وصلات المياه وكذلك وصلات الصرف الصحى إلى المنازل، وبناء الأسقف، وغيرها من الإصلاحات.

10 مشروعات تزين قريتى «بلنصورة ونزلة أسمنت» بالمنيا.. وإنشاء 8 محطات رفع فى «الشهداء وأشمون» بالمنوفية

وقال «عبدالحميد» إن هناك مشروعات عملاقة يجرى إنشاؤها حالياً، بقريتى بلنصورة ونزلة أسمنت المتجاورتين اللتين تتبعان مركز أبوقرقاص فى جنوب محافظة المنيا، وتضم مشروعات «حياة كريمة» بقرية بلنصورة إنشاء محطة معالجة صرف صحى، ونقطة إسعاف، ومركز طبى يقدم 20 خدمة طبية متنوعة طوال الـ24 ساعة.

وتشتمل مشروعات المبادرة، بقرية «نزلة أسمنت»، على إنشاء محطة رفع صرف صحى، ومجمع خدمات، ومجمع زراعى، وإحلال وتجديد وتطوير لمركز الشباب، ورفع كفاءة المركز الطبى، وعمارات سكنية تابعة لمبادرة «سكن كريم»، وإحلال وتجديد كوبرى نزلة أسمنت على ترعة سرى باشا.

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه يجرى العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» داخل 19 قطاعاً خدمياً، إذ يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى أطلقه رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية بإجمالى 757 تابعاً فى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية للمبادرة. وتفقد محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مشروعات المبادرة، التى يجرى تنفيذها فى قرى مركز أبوقرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

وفى المنوفية، قال علاء الدين حسن، منسق عام «حياة كريمة» بالمحافظة، إنه جارٍ العمل على إنشاء محطات رفع فى 8 قرى بنسبة 60% حتى الآن، هى: «كفر الجمالة، أبوكولس، دنشواى، كفر دنشواى، كفر سرسموس، كفر حجازى، سرساموس، عشما»، إضافة إلى إنشاء خطوط الطرد لهذه القرى.

وأضاف منسق المبادرة، لـ«الوطن»، أنه سيتم مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى فى 7 قرى بمركز الشهداء، هى: «سلامون قبلى، وزاوية البقلى، وسلامون بحرى، وبشتامى، وساحل حل الجوابر، والعراقية»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من هذه الإنشاءات بنسبة 100% وتم تسليمها، بينما توجد قرية واحدة لم تنتهِ بها الأعمال حتى الآن، وهى قرية «كفر عشما»، حيث انتهت الأعمال بها بنسبة 55% وجارٍ العمل بها. وأشار منسق المنوفية إلى أنه توجد محطتان للمعالجة جارٍ العمل بهما الآن، أولاهما محطة قرية دناصور وتم الانتهاء منها بنسبة 85%، والثانية محطة قرية سلامون بحرى وتم الانتهاء منها بنسبة 35%، ومن المقرر تسليمهما خلال الفترة المقبلة بانتهاء المرحلة الأولى. من جانبها، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة لليوم التاسع على التوالى من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وذلك بقرى مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، تحت إشراف فرع ثقافة القليوبية، برئاسة ياسر فريد، فى الفترة من 13 أغسطس حتى 25 من الشهر نفسه.

وبدأت الفعاليات بمدرسة كفر شبين الإعدادية بنات بقرية كفر شبين، حيث أقيمت ورشة حكى بعنوان «الأرنب والسلحفاة» قدمها إبراهيم ضرغام، حيث تهدف القصة إلى عدم الاستهزاء والتقليل من قيمة الآخرين، وألا يكون الإنسان مغروراً بما وهبه الله تعالى من مميزات، كما قام بالحديث عن بعض الألعاب الشعبية القديمة وتنفيذها مع الأطفال، كما عقدت محاضرة توعوية بعنوان «تصحيح المعلومات المغلوطة عن المخدرات»، ألقتها حسناء صابر، حيث أوضحت أضرار التدخين والتدخين السلبى على صحة الإنسان، موضحة المعلومات المغلوطة عن السجائر الإلكترونية، كما ألقت الضوء على سمات المتعاطى للمخدرات والمدمن، وقدم متطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فقرة ترفيهية مع الأطفال باستخدام لعبة السلم والثعبان، تهدف إلى البعد عن التدخين والمخدرات، مع الرسم والتلوين على وجوه الفائزين.

تلتها محاضرة توعوية أخرى بعنوان «الإسعافات الأولية للحروق»، ألقاها الدكتور عبدالرحمن الشهابى، تحدث فيها عن كيفية التعامل السليم عند اندلاع الحرائق وطرق الإسعافات الأولية عند حدوث الحروق، وأشار إلى أنه عند الإصابة بالحروق يجب التوجه بسرعة إلى مستشفى «أهل مصر» الذى يقدم العلاج للمصابين بالمجان. وبالتوازى عقدت مجموعة من الورش الحرفية والتراثية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل والشباب، هى: «اكتشاف مواهب، غناء وشعر وأدب، فنون تشكيلية (فن حر) بالإضافة إلى معرض كتاب من إصدارات الهيئة».

أعقب ذلك عرض عرائس ماريونيت، تضمن مجموعة من الفقرات، منها «تيجى نقسم القمر، تنورة، اتفرج على الحلاوة، نعناع الجنينة»، تلا ذلك أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد جاد هزاع، وشارك فيها أعضاء نادى أدب بيت ثقافة شبين القناطر، منهم فايز تكلا، وفاطمة عبدالباقى ومحمد ممدوح، تخللتها فقرة للإنشاد الدينى للمنشد إبراهيم نبيه، أعقبتها فقرة الأراجوز، وفى ختام الفعاليات قدمت فرقة بنها للإنشاد الدينى مجموعة من عروضها الفنية، منها «صلى الله على سيدنا محمد، وأسماء الله الحسنى».