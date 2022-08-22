«حياة كريمة» تنقذ برج العرب من الإهمال.. المبادرة الرئاسية تنتصر لكرامة الإنسان (صور)

أنجزت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عددا من المشروعات في قرى برج العرب القديمة غرب الإسكندرية، إذ تغيرت الحياة، عقب انتهاء المشروعات، فتحولت الصحراء الجرداء إلى مبانٍ نافعة لأهل المنطقة، لتدب الحياة الآدمية في منطقة، كانت سقطت سهوا منذ سنوات من حسابات المسؤولين، قبل أن تنظر لها القيادة السياسية، وتدب فيها الحياة مجددا، ليست حياة عادية بل «حياة كريمة».

حياة كريمة تغير 57 قرية في الإسكندرية

بحسب ما نشرته مبادرة حياة كريمة، مؤخرا، فإن الوضع تغير في عدد من الأماكن داخل 57 قرية ونجع، بمركز ومدينة برج العرب القديم، ضمن 1500 قرية في 50 مركزا ومدينة، يسكنها 18 مليون مواطن، بتكلفة 500 مليار جنيه، إذ تستهدف تطوير الحياة، لعدد 150 ألف مواطن في قرى برج العرب المستهدفة في الإسكندرية.

من الصحراء إلى مبنى مجمع الخدمات الحكومية

من الأماكن التي تغيرت، كشفت صور نشرتها مبادرة حياة كريمة، في الإسكندرية، إنجاز مبنى مجمع الخدمات الحكومية، لقرى برج العرب، وهو مركز تكنولوجي، في منطقة كانت تعاني من غياب الإنترنت والشبكات، ضمن تطوير عام، بعدما كانت تلك المنطقة مهجورة في منطقة صحراوية، تغيب عنها كل التوصيلات.

نقطة إسعاف مجهزة

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل تم الاستجابة لأهالي قرية بهيج ببرج العرب محافظة الإسكندرية، إذ جرى تسليم نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانات، التي تساعد في إنقاذ أي مصابين في الحوادث أو الحالات المرضية، إذ كانت تواجه صعوبات للوصول إلى أقرب نقطة تسعفهم.

مركز شباب أبو صير

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تخطى إلى مركز شباب أبو صير، الذي تحول من مكان مهجور وملعب رملي وعر تغمره المياه تارة، والحجارة الكبرى تارة أخرى، إلى ملعب رياضي ممهد بالنجيل، لتنمية الجانب الرياضي في المنطقة.

تحقيق نسب إنجاز بلغت 100%

ووفقا لأحدث بيانات حياة كريمة، فإنه جرى تحقيق نسب إنجاز بلغت 100%، في العديد من المشروعات، في قرية بهيج، وقرية الغربانيات، وقرية برج العرب القديم، وكذلك قرية أبو صير، حيث عملت مشروعات حياة كريمة فى قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والرياضة والصرف الصحي وغيرها.