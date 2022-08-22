حياة كريمة: مشروعات مستدامة لأكثر من 1000 أسرة مستحقة بمنح كاملة

قالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة بحياة كريمة، إن المبادرة تعمل على توحيد جهود الدولة، بالتعاون مع الوزارات، من خلال برامج التمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن المشروع أطلق سيارات «مهنتك مستقبلك»، كوحدات تدريبية متحركة، ضمن مشروعات حياة كريمة.

منح كاملة للفئات المستهدفة

أوضحت «ثروت»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع عبر فضائية « DMC»، أن حياة كريمة قدمت التدريب لأكثر من 1000 أسرة، في فترة زمنية بسيطة، بمشروعات منح كاملة للفئات المستهدفة، والحد الأقصى للمشروع، يصل إلى 40 ألف جنيه، وهو منحة كاملة في مختلف المجالات التي تتضمن تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والمشاغل والمحال التجارية والأكشاك ومراكب الصيد، وغيرها من المشروعات، التي تم إدراجها في حياة كريمة مؤخرا.

متابعة مشروعات الأسر المستحقة

وأشارت «ثروت»، إلى أن حياة كريمة تتابع الأسرة بعد منحها المشروع، وتتابعها في حالة التعثر، وتتدخل بشكل مباشر، وصلت نسبة نجاح إلى 95%، والمشكلات والتعثر كان بسيطا جدا، وناتج عن كورونا، والأزمة العالمية في الاقتصاد، ويتم التغلب عليها، متابعة «لا نعطي المحتاج أموالا، لكن نوفر له كل الأدوات الخاصة بمشروعه، مهما كان، ومشروعات رأس الماشية، نوفر لصاحبها غذاء رأس الماشية، والتحصينات والعلاج».

وأكدت مدير قطاع الفئات المستهدفة بحياة كريمة، أن مشروعات المبادرة في قرى الريف المصري، مستمرة خلال الفترة المقبلة، مع استهداف أكبر قدر من الأسر المستحقة للدعم، من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.