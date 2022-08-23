حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الدلو أنهم شخصيات عطوفة كثيرا، ويكونوا محبوبين بالنسبة لغيرهم ولمن حولهم كثيرا، فهم يتميزون بشخصيتهم المألوفة الاجتماعية التي تحب الآخرين ويتوددون للمقربين منهم، لذا دائما ينجحون في اكتساب العديد من الأصدقاء في حياتهم بسهولة وسريعا في كل مكان يذهبون إليه، كما أنهم لا يتأخرون في تقديم المساعدة لمن يحتاجها.

وفي السطور التالية، تقدم لكم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

يتواجد القمر بمنزلك السادس مما يمنحك إصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه وتبدو أكثر نشاطا، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تعبّر عن مشاعر إيجابية، وتبدو أكثر مرونة في التعامل كثيرا مع من حولك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».