حظك اليوم برج الدلو الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كنت من مواليد الفترة ما بين 20 يناير حتى 18 فبراير فأنت من أصحاب برج الدلو الذين يسببون الحيرة لمن يتعرف عليها، فالانطباع الأول يكمن في أنه من الشخصيات الهادئة، لكن بمجرد أن تتعرف عليهم تجدهم مرحين وذو قلب طيب.

ويبحث البعض من مواليد برج الدلو، عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، هذا ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي «تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة».

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.