حظك اليوم برج العذراء الأحد 21-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج العذراء من الشخصيات الصريحة حد الوقاحة، لذلك يفضل دائمًا التواجد بعيدًا عن الأشخاص الذين لا يثق عليهم، كما أنه من الأفراد الذين ينتمون بشدة لعائلتهم، وأسرهم فهم أولوياتهم.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج العذراء بمتابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على طاقته اليومية، نعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، ينصحك الفلك بالتزام الهدوء، ويجب أن تحافظ على الدقة مع تجنب سوء التفاهم في محيطك المهني، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، وعليك أن تحافظ على اللباقة.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.