حظك اليوم برج القوس الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

طفل برج القوس صريح لا يمكنه التحكم فيما يقول، فهو يعبر عن رأيه بصدق، ما يؤدى لإحراج الجميع بشكل كبير حتى والديه، كما أنه نشيط يفضل دائمًا اللعب والخروج ويرفض البقاء في المنزل لوقت طويل.

ويميل مولود برج القوس إلى تكوين الصدقات، ويتمير بالذكاء، لكنه مسرف.

ويبحث البعض من مواليد برج القوس، عن تأثير حركة الأبراج، لذا تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء في السطور التالية، حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك، وتنتبه لأموالك، وتنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تستطيع أن تغيّر الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.