حظك اليوم برج الجدي الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الدلو من الشخصيات التي تتحمل المسؤولية فهو يشعر بالنضج منذ صغره، ويميل للتصرف بطريقة أكبر من عمره الحقيقي، ويضع عمله في أعلى قائمة أولوياته، فهو من الأفراد العمليين المحبين للتاريخ والعاشقين لكل ما هو كلاسيكي لذلك يفضل المقتنيات التاريخية.

ويبحث البعض من مواليد برج الجدي، عن تأثير حركة الأبراج، حتى أن بعضهم لا يمكنه بداية اليوم دون معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

خبيرة الأبراج عبير فؤاد، قالت إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الجدي اليوم، القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي «إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك».

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.