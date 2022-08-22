حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت من الشخصيات الموهوبة والتي لديها حس عالي بالإبداع والموسيقى، ويحب التعاون مع الآخرين ومساعدتهم طوال الوقت، كما أنه يحب الحياة برفاهية ويستمتع بها مع الأصدقاء والعائلة.

يبحث البعض من مواليد برج الحوت، عن تأثير حركة الأبراج، حتى إن بعضهم لا يمكنه بداية اليوم دون معرفة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحوت اليوم، تتحرك بكل نشاط، فقط لا تغامر في توقيع الأوراق، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»، على الرغم من التشوش، القمر في منزل الحب يدفعك للبحث عن الحب، وترغب اليوم في التجديد والتحرر، وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.