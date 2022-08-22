درجات الحرارة اليوم الاثنين 22-8-2022 على مصر.. 36 في القاهرة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم بشأن درجات الحرارة اليوم الاثنين وحالة الطقس، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار والمساء .

طقس شديد الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، وذلك على شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، والسواحل الشرقية والغربية، وارتفاع في نسب ارتفاع الرطوبة، وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو منخفض شديد الحرارة، فضلا عن نسب الرطوبة، نتيجة كتل هوائية حارة قادمة على سطح البحر المتوسط، ومحملة بالمياه.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالاتي:-

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 33 - 26

وادي النطرون 36 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 36 - 25

المنصورة 36 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

العريش 34 - 24

رفح 34 - 23

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27