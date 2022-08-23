كاتبة عراقية: اللقاء العربي في العلمين استجابة لمتغيرات الساحة الدولية

قالت الكاتبة الصحفية العراقية لينا مظلوم، إن اللقاء الأخوي بين القادة العرب في العلمين يسبق القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر الماضي يأتي في ظل تحالفات عربية بدأتها مصر في عام 2014 معتمدة على شراكات صناعية وتجارية وتم تنفيذ هذه البروتوكولات سريعا دون الاكتفاء باللقاءات فقط كما كان يحدث في الماضي وهذا يعد استجابة عربية للتغيرات الحادثة في العالم.

تحرك عربي في وقت حاسم

وأضافت «مظلوم» خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء أمس الإثنين، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن هذا التحرك العربي جاء في ظل انتهاء عصر القوى الواحدة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبح هناك رغبة لتحالفات عربية قوية.

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وأوضحت الكاتبة الصحفية العراقية لينا مظلوم، أن مصر تتدخل باستمرار لإيقاف الضربات الإسرائيلية على غزة في ظل عدم تكافؤ فرص وعدم الالتزام بالقوانين الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات، متابعة: «مصر استعادت إشراقها بعد 2014 وهي الضامن الوحيد في القضية الفلسطينية والتي ستوحد الصوت الفلسطيني».

تنسيق كبير بين الدول العربية في ظل متغيرات عالمية

قال الدكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية، خلال استضافته في نفس البرنامج، إن هناك تحديات عالمية غير مسبوقة في ظل تغيير موازين القوى في العالم، مشيرا إلى أن الدولة المؤثرة في المنطقة تعمل على التنسيق فيما بينها، لافتا إلى وجود اشتراكات استراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والعراق وكذلك الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مشددا على أن هذا التنسيق يعيد الاستقرار إلى المنطقة العربية التي شهدت ثورات منذ سنوات في عدة دول مع استمرار وجود دول متضررة حتى الآن مثل ليبيا واليمن.