مجلس التعاون الخليجي: بن زايد يحمل مستقبلا ملهما لشعبه وأمته

هنأ رئيس مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرفي، الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفًا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية أمس الجمعة في عمر ناهز الـ73 عامًا، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

حجرف: نتمنى التوفيق والسداد لـ بن زايد في مشواره الجديد

وقال حجرف، إنَّ الشيخ محمد بن زايد يحمل مستقبل ملهم للشعب الإماراتي والأمة العربية، متمنيا له التوفيق والسداد في مشواره الجديد.

بن زايد رئيسا للإمارات

وانتخب المجلس الأعلى الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لتولي رئاسة الإمارات، خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد.