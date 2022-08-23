«الدفاع المدني» العراقي: انتشال 8 جثث تحت أنقاض «قطارة الإمام علي»

أعلنت السلطات العراقية، رسميا انتهاء أعمال البحث تحت ركام «قطارة الإمام علي» بمحافظة كربلاء، وقالت مديرية «الدفاع المدني»، إن عدد الجثث التي انتشلت على خلفية انهيار مزار «قطارة الإمام علي» في المحافظة الواقعة وسط البلاد، بلغ 8 جثث بينهم 5 نساء، ورجلين، وطفل.

ويوم السبت الماضي، حدث انهيار ترابي في مزار «قطارة الإمام علي» المحاط، متسببا بانهيار جزء منه، ومحاصرة مجموعة من الزائرين تحت الأنقاض. وأعلنت المديرية، انتشال جثة امرأة أخيرة من حادثة الانهيار.

أكثر من 60 ساعة عمل متواصل من عمليات البحث

وقالت مديرية «الدفاع المدني» العراقي، في بيان، إن أعمال البحث استمرت لأكثر من 60 ساعة عمل متواصل، مشيرة إلى أن الفرق جاهدت لإنقاذ طفلين وصبي في الساعات الأولى من بدء أعمال الإنقاذ وكانوا بصحة جيدة.

وفي وقت سابق، قال مدير علاقات وإعلام «الدفاع المدني» العميد جودت عبد الرحمن، إنه بعد انتشال الجثة الأخيرة من الموقع سيكون هناك مسح عاجل للمنطقة باكملها، مضيفا في حديث لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية، إنه بعد رفع الجثة سيتم تسليم الموقع الى مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية.

الدفاع المدني: إغلاق «قطارة الإمام علي» بالاتفاق مع محافظة كربلاء

وأضافت «الدفاع المدني»، أن 30 فرقة إنقاذ من مختلف المحافظات شاركت في أعمال البحث، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلنت «الدفاع المدني»، إغلاق مزار «قطارة الإمام علي» بالاتفاق مع محافظة كربلاء أمام المواطنين بسبب تخلخل دعامات البناء وخطورة المزار بعد الحادث.

وأمس الاثنين، عزت السفارة الأمريكية لدى العراق، في ضحايا «قطارة الإمام علي»، وقالت في بيان، إن بلادها تقدم دعمها لفرق «الدفاع المدني» وقوى الأمن العراقية لجهودهم في الإنقاذ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».