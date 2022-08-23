«كتر خيرك».. مجموعة شبابية تكرم 300 من حفظة القرآن في قرية بالمنوفية

أطلق مجموعة من شباب قرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مسابقة لحفظة القرآن الكريم في القرية وتكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تكريم الشخصيات البارزة في القرية وأسر من توفاهم الله والذين ما زالوا عالقين في أذهانهم، وسط حالة من الفرح والبهجة بين الحاضرين.

مسابقة حفظة القرآن الكريم في الباجور

وقال محمد ربيع، منسق مجموعة شباب «كتر خيرك» القائمين علي المبادرة والبالغ عددهم 8 شباب في المنوفية، أن هذه المسابقة تقام كل عام منذ 4 سنوات لتكريم حفظة القرآن الكريم من الأطفال والطلاب لتشجيعهم على حفظ كتاب الله وعدم تركه، مشيرا إلى أن هناك تكريم للشيوخ وللأشخاص البارزين في القرية، خصوصا الذين توفاهم الله وكان لهم أثر بعلمهم وخلقهم بالقرية.

تكريم 300 من حفظة القرآن

وأشار «ربيع»، في تصريحات لجريدة «الوطن»، أنه كان هناك أكثر من 300 من حفظة القرآن الذين شاركوا في المسابقة، حيث تم امتحانهم من قبل لجنة من الشيوخ تم انتدابها من خارج القرية، وتم توزيع شهادات تقدير ودرع ومبالغ مالية ومصحف لحفظة القرآن المتفوقين والبالغ عددهم 32، كما تم تكريم باقي المشاركين في المسابقة بدرع وشهادة تقدير لتحفيزهم على الاستمرار في حفظ القران الكريم.

وأضاف، أنه تم تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة بدرع وشهادة تقدير، بالإضافة إلى تكريم الشيوخ والشخصيات ممن توفاهم الله بسبب سيرتهم الطيبة أثناء حياتهم، مؤكدا أن مبالغ المسابقة جاءت بالجهود الذاتية من بعض أهالي القرية الذين تطوعوا في إنفاق هذه الأموال في سبيل الله.