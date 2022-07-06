تكريم حفظة القرآن الكريم وأسرتي شهداء الوطن في إهناسيا ببني سويف

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، مساء الثلاثاء، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية منهرو التابعة لمركز إهناسيا، في إطار الدور الاجتماعي والخدمي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف.

مستقبل وطن إهناسيا: الفعاليات الدينية والاجتماعية تعزز من أواصر الترابط بين أبناء المركز

وقال الدكتور عماد البنا، أمين حزب مستقبل وطن بمركز إهناسيا، إن أمانة الحزب تحرص على المشاركة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من أواصر الترابط والتلاحم بين أبناء المركز في الجوانب الاجتماعية والدينية، مثمنًا هذه اللفتة والمبادرة الطبية من أهالي القرية لتكريم حفظة القرآن الكريم، واعدًا بتكرارها في باقي قرى المركز خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الحزب لتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا، والذي يعكس اهتمام قيادات الحزب بالنشء والشباب لبناء جيل قوي لديه فكر وسطي ومستنير.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، واللواء سامي توفيق ـ عضو مجلس النواب بالمركز، والمحاسب نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والدكتور عماد البنا، أمين الحزب بإهناسيا، وإبراهيم عبد المنعم، أمين التنظيم ومحمد هريدي، أمين لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومحمد رشاد، أمين الوحدة الحزبية، وجمع غفير من أهالي المكرمين، وعدد من الشخصيات العامة والشعبية.

رئيس مركز إهناسيا: التعاليم السماوية تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال

وأثنى المحاسب نشأت معبد، رئيس مركز إهناسيا ببني سويف، على مثل هذه الفعاليات المعنية بحفظة القرآن الكريم والمحفظين، لما لها من أهمية في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة وحثهم على العمل لإعمار الأرض وبناء الوطن.

أمين سر تشريعية النواب يقدم التهنئة لحفظة القرآن الكريم

ومن جانبه، حرص النائب الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، على تقديم التهنئة للأطفال والطلاب والطالبات من حفظة القرآن الكريم، خاصة الأمهات اللاتي تحرصن على تربية أبناهن تربية سليمة، بداية من حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، وصولًا إلى التفوق العلمي في المراحل التعليمية المختلفة، وهو ما يتميز به أطفال وطلاب وطالبات مركز إهناسيا ومحافظة بني سويف.

وأكد أمين سر تشريعية النواب، أن حفظة القرآن الكريم يستحقون أكثر من ذلك بكثير، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار تحفيزهم وحثهم على مواصلة التفوق، وحرصًا على تربية النشء تربية سليمة، لافتًا إلى أن أعداد من يحفظون كتاب الله تتزايد كل عام عن الآخر، مقدماً الشكر لأسرة الراحل «ربيع الفنان» ولكل المشاركين في المسابقة من شيوخ الأوقاف ومحفظي القرآن، والقائمين على تنظيم الاحتفالية، معبرًا عن سعادته البالغة لوجود هذا الزخم من حفظة القرآن.

تكريم أسرتي شهداء الوطن

وفي نهاية الحفل، حرص الحضور على تكريم أسرتي شهيدي الواجب الوطني «حسن الجالي ورجب عاطف»، فضلًا عن توزيع الهدايا والجوائز العينية والمادية على الفائزين والمتفوقين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم من أبناء قرية منهرو والقرى المجاورة لها، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، وسط فرحة كبيرة من الحضور، أثناء تكريم المتفوقين من حفظة كتاب الله.