تكريم 150 طالبا من حفظة القرآن الكريم في قرية النويرة ببني سويف

شهدت قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، اليوم، احتفالية لتكريم 150 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى الاحتفال بتخريج 43 طالبا أتموا حفظ القرآن الكريم.

حضور تنفيذي وشعبي كبير بالاحتفالية

كما شهدت الاحتفالية حضورا كبيرا لأهالي القرية والطلبة المكرمين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية بمركز إهناسيا، على رأسهم مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، والمحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة إهناسيا، عماد سعد مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز إهناسيا، الدكتور علي بدر، واللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب عن الدائرة.

تكريم حفظة القرآن الكريم في قرية النويرة ببني سويف

وقال الشيخ صالح مفتاح، ابن مركز إهناسيا محافظة بني سويف، إنه تم خلال الاحتفالية تخريج دفعة جديدة عددهم 43 طالبا وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم 150 طالبا وطالبة من المتفوقين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم و46 محفظا ومحفظة، مشيراً إلى أنه قام بإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم داخل القرية منذ 13 عاما.

وأضاف أن دار تحفيظ القرآن بالقرية تضم أكثر من 1500 طالب وطالبة، ويحتوي على أكثر من 46 محفظا ومحفظة، ويتم أيضا داخل الدار إعطاء إجازات في القرآن الكريم، وتم تخريج ما يزيد عن 115 طالبا وطالبة من الطلاب الذين أتموا حفظ كتاب الله، مشيراً إلى أنه تم تكريم عدد من الأمهات اللاتي تراعي أبنائهن في حفظ القرآن.