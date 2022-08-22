الصين تعلن تسجيل 360 إصابة محلية العدوى بـ كورونا.. وصفر وفيات

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، 360 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 232 حالة في «مقاطعة هاينان» جنوبي البلاد، وأشارت لجنة الصحة الوطنية، في تقرير يومي، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، أمس الأحد، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة.

خروج 293 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»

وأضافت لجنة الصحة الوطنية، أن 293 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 226042 مريضًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 59046 إصابة جديدة بكورونا

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 59046 إصابة جديدة بـ«كورونا»، بينها 406 إصابات وافدة من الخارج، و65 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22299377 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 26109 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.