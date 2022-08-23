كندا تعلن صعوبة تصدير الغاز إلى ألمانيا وارتفاع سعر عقوده الآجلة في أوروبا

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة احداث، أبرزها، إعلان كندا صعوبة تصدير الغاز إلى ألمانيا، فيما أظهر استطلاع للرأي، أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في معاناة 69 % من الأمريكيين الأصليين من مشاكل مالية كبيرة.

وقال رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو، إن تصدير غاز بلاده إلى ألمانيا لن يكون سهلا، وقلل المسؤول الكندي، في مؤتمر صحفي بـ«مونتريال» مع المستشار الألماني أولاف شولتز، من احتمالات تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

شولتز: ألمانيا تسرع بناء البنى التحتية للموانئ

وأشار «ترودو»، إلى طول المسافة بين حقول غرب البلاد وموانئ الساحل الأطلسي، فيما قال شولتز، إن «برلين» تسرع بناء البنى التحتية للموانئ ولأنابيب الغاز من أجل زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتبدي انفتاحا على دول مثل كندا، موضحا أن ألمانيا تريد وضع حد لاعتمادها على إمدادات غاز موسكو.

بدورها، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي للمرة الأولى منذ 1996 ليصل إلى 2861.6 دولار لكل 1000 متر مكعب.

سعر تسوية العقود الآجلة للغاز وصل إلى رقم قياسي

وأشارت بيانات «بورصة لندن»، إلى أن سعر تسوية العقود الآجلة للغاز في أوروبا للتسليم في سبتمبر وصل إلى رقم قياسي للمرة الأولى منذ عام 1996، حيث بلغ 2861.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، تعليق نقل الغاز عبر «السيل الشمالي 1»، من 31 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل بسبب صيانة وحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة في محطة «بورتوفايا».

وأمس الإثنين، قالت شركة «يونيبر» الألمانية للمرافق، إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطة «هايدن 4»، العاملة بالفحم، لتعويض توقف 3 أيام في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، الذي قد يتسبب في تعطل توليد الكهرباء.

البريطانيون يدعون إلى عدم دفع فواتير الطاقة

وأوضحت «يونيبر» في بيان، أن محطة «هايدن 4»، ستبدأ إنتاج الكهرباء في 29 أغسطس الجاري حتى 30 أبريل من العام المقبل 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي بريطانيا، وقع أكثر من 100 ألف مواطن على عريضة تدعو إلى عدم دفع فواتير الطاقة المنزلية المرتفعة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وسجلت بريطانيا، تضخم فاق 10%، وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما، وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون، شركات الكهرباء والغاز على اتخاذ إجراءات بهدف مساعدة العائلات التي لا يمكنها تسديد الفواتير.

وفي الولايات المتحدة، تسبب التضخم في معاناة 69% من الأمريكيين الأصليين من مشاكل مالية كبيرة، وقالت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «إن بي آر»، في وقت سابق، عن الاستطلاع الذي أجرته بالاشتراك مع مؤسسة «روبرت وود جونسون» وكلية «تي.إيتش. تشان» للصحة العامة بجامعة هارفارد، إنه لا توجد مجموعة أخرى تشعر في الوقت الحالي بالضغوط المالية التي يعاني منها الأمريكيون الأصليون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويعيش نحو 27% من الأمريكيين الأصليين في فقر وهذه النسبة أعلى بكثير من بقية المجموعات العرقية في البلاد، «نسبة الفقراء بها 15% تقريبا في المتوسط».