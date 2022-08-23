نيابة الأرجنتين تطالب بحبس الرئيس السابق.. وترامب متهم بتسريب وثائق سرية

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تمثلت في اتهامات موجهة لقادة ورؤساء سابقين وحاليين، أبرزها، اتهام الموجه من النيابة العامة الأرجنتينية، إلى «كريستينا دي كيرشنر»، رئيسة البلاد السابقة لتورطها في قضية اختلاس، مطالبة بسجنها 12 عامًا، فيما أظهر كشف المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا، سلبية العينة، تزامنا مع استمرار التحقيق في قضية تسريب وسائق البيت الأبيض.

وطالبت النيابة العامة في الأرجنتين بعقوبة السجن 12 عاما لـ «كريستينا فرنانديز دي كيرشنر» التي تولت رئاسة البلاد، خلال الفترة بين 2007 و2015، وفي عام 2019 تولت منصب نائب الرئيس بعد فوز ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية.

«دي كيرشنر» متهمة بالتورط في اختلاس المال العام

وقالت وسائل إعلام محلية، إن كريستينا دي كيرشنر، متهمة بالتورط في اختلاس المال العام، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن قضية الاختلاس تدور حول أموال مخصصة لتطوير البنية التحتية في محافظة «سانتا كروز» جنوب البلاد، عبر رجل الأعمال «لازارو باييز»، الذي تم اعتقاله في عام 2016.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون، إن رئيس البلاد الحالي، أجرى اتصالا مع نائبته، بعد مطالبة النيابة العامة بالسجن 12 عاما لـ كريستينا دي كيرشنر، وبحث الجانبان الوضع وشارك المسؤولان أفكارهما، واتفق الرئيس الأرجنتين ونائبته، على اللقاء في أقرب وقت.

وفي فنلندا، جاءت نتائج فحص تحليل المخدرات الذي خضعت له رئيسة الوزراء، سانا مارين، 36 عامًا، سلبية، رغبة منها في تبديد الشكوك، بعد أن أثار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص، موجة انتقادات حادة.

وكانت مارين التي عُينت في 2019 رئيسة وزراء فنلندا، تعرضت لانتقادات بعد إقامة حفل في مقرها الرسمي، وتسرب مقطع فيديو الأسبوع الماضي، أظهر مارين وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، ما أثار جدلاً حول العالم.

فحص المخدرات الذي أجرته مارين لم يكشف عن وجود مخدرات

وأشارت المستشارة الخاصة لمارين، إلى إجراء «مارين»، اختبار الكشف عن وجود مخدرات مثل: «الكوكايين - الأمفيتامين - المواد الأفيونية - القنب»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مكتب مارين، إن فحص المخدرات الذي أجرته رئيسة الوزراء بتاريخ 19أغسطس 2022 لم يكشف عن وجود مخدرات، مضيفا في بيان، إن طبيبا وقع على هذه النتائج.

وأشارت مارين أصغر رئيسة وزراء على الإطلاق في تاريخ فنلندا، في وقت سابق، إلى أنها أمضت أمسية مع أصدقاء، وإن مقاطع الفيديو صُورت في أماكن خاصة، وأقرت رئيسة وزراء البلاد، بتناولها الكحول.

وفي الولايات المتحدة، احتفظ رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، بما لا يقل عن 300 وثيقة سرية في منزله بمنتجع مار إيه لاجو بـ«فلوريدا» الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الرئيس السابق، سلم حوالي 150 وثيقة سرية إلى «السجلات الوطنية» في يناير الماضي.

وفي وقت سابق، أشار ترامب في بيان، إلى أن مداهمة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» في 8 أغسطس الجاري لـ «مار أيه لاجو»، سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين، وكانت غير قانونية وغير دستورية، مضيفا أنه سيفعل كل ما بوسعه لاستعادة الوثائق.