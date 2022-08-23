شروط الالتحاق بالماجستير المهني بكلية التجارة وإدارة الأعمال في حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، برئاسة الدكتورة أماني فاخر، عميد الكلية، تفاصيل MBA الماجستير المهني، موضحة أن عدد الساعات المعتمدة في البرنامج هي 48 ساعة معتمدة موزعة على 16 مقرر بواقع 3 ساعات لكل مقرر يتم دراستها.

ويمنح الدارس درجة الماجستير المهني في علوم الأعمال في الفصل الدراسي الأخير في أحد تخصصات «إدارة الأعمال - المحاسبة - ريادة الأعمال - العولمة».

شروط الدراسة ببرنامج الماجيستير المهني

كما أعلنت الجامعة عن شروط الدراسة ببرنامج الماجيستير المهني وهي كالتالي:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس التجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به.

- يمكن قبول المتقدمين من تخصصات أخرى «غير تجاريين – Non Business »، ولكن بشرط اجتيازهم بعض المقررات التأسيسية وهي «إدارة أعمال – إقتصاد – محاسبة – تحليل كمي»، وذلك أثناء الدراسة وتكلفة المقرر الواحد 1200 جنيه.

- اجتياز مقابلة شخصية باستخدام بطاقة أداء ومعايير موضوعية للكشف عن قدرات المتقدمين ومدى دوافعهم للالتحاق بالبرنامج.

- اجتياز اختبار التويفل بمعدل لا يقل عن 500 ويعفي من هذا الشرط من كانت دراسته باللغة الإنجليزية في مرحلة البكالوريوس.

- أن يستوفي المستندات التي تقرها الجامعة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- بالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشأن.