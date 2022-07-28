الجامعات: بدء رفع المقررات الدراسية للعام الجديد على المنصات أول أغسطس

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، الالتزام بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالاستعداد لتنسيق الجامعات 2022، وكذلك اختبارات القدرات والعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، موضحين أنه في إطار الاستعداد للعام الجديد ستبدأ الجامعات من أغسطس المقبل في رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، وإتاحتها أمام الطلاب، مع بدء أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية.

الصيانة الشاملة للمنشآت الطبية

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، التزام الجامعة بقرارات الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد، وضرورة التجهيز له من خلال الصيانة الشاملة للمنشآت الطبية، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة بدأت أيضا الاستعداد لماراثون تنسيق الجامعات 2022، بتجهيز معامل الحاسب الآلي بعدد من الكليات لإتاحتها امام الطلاب، وكذلك انتظام أعمال اختبارات القدرات 2022، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأكد رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ستبدأ منصة التعليم الإلكتروني «Thinqi ثينكي» الاحترافية للجامعات المصرية، في رفع المقررات الدراسية، من أول شهر أغسطس المقبل، في إطار استمرار الجهود للتحول الرقمي للمنظومة التعليمية بالجامعة، منوها إلى أن الجامعة دربت خلال الفترة الماضية أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، وكذلك فرق التعليم الإلكتروني بالجامعة، على المنصة الجديدة.

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

في السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعة تواصل حاليا أعمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن، بجانب الاستعداد لتنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة.

ولفت «عبدالسلام» في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن الجامعة بدأت أيضا الاستعداد للعام الدراسي المقبل، من خلال تجهيز البرامج الدراسية الجديدة والكليات، وكذلك الإعداد له من خلال رقع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية، والعمل وفق استراتيجية كبيرة لتطوير المناهج الدراسية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وقدرات الطلاب، ليكونوا مؤهلين لسوق العمل إقليميا ودوليا، في إطار استراتيجية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.