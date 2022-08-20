«الدفاع الروسية»: أوكرانيا نفذت هجوما ساما في زابوريجيا يوليو الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أوكرانيا نفذت هجومًا سامًا في زابوريجيا في 31 يوليو الماضي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

قلق من كارثة نووية

وتسبب النشاط العسكري بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، في قلق متزايد في الأيام الأخيرة مع ارتفاع حالات القصف، بينما يحذر الخبراء من أن مخاطر وقوع حادث نووي خطير حقيقية للغاية، وفق تقرير لصحيفة «ذا موسكو تايمز» الروسية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي، إن أي هجوم على المحطات النووية بمثابة عمل انتحاري، بينما دعا مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الوصول إلى الموقع.