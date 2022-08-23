تفاصيل حفلات مهرجان محكى القلعة 2022.. سعر التذكرة 20 جنيها

على مسرح قلعة صلاح الدين تنطلق وفي تمام الساعة 8 مساءًا، فاعليات سابع أيام ضمن مهرجان محكي القلعة 2022، الذي يستمر في تقديم باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات الغنائية حتى نهاية الشهر الجاري، الموافق الأربعاء 31 من أغسطس وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

ومن المقرر وفق الخطة البرامجية لمهرجان محكى القلعة 2022، فاليوم الثلاثاء، جمهور المحكى على موعد مع مجموعة متميزة من الفرق الغنائية، إذ تقام 3 فعاليات ضمن حفلات المحكى، وهي: «حفل فرقة موواويل سيد إمام - عبدالرحمن بلالة»، حفل عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته» وذلك وفقًا لما أعلنه القائمون على المهرجان.

تفاصيل الأيام المتبقية من محكى القلعة 2022

ويتوافد الجماهير يوميًا لاستمتاع بالعروض الغنائية على مسرح محكى القلعة ابتداءا من الساعة 8 مساءً، بسعر تذكرة يبلغ 20 جنيهًا فقط، وفي التقرير التالي نرصد باقي أيام محكى القلعة حتى 31 أغسطس على هذا النحو:

- حفلات الثلاثاء 23 أغسطس: تضم حفل فرقة موواويل «سيد إمام - عبد الرحمن بلالة»، وحفل عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

- حفلات الأربعاء 24 أغسطس: تضم حفل الفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فكري، حفل الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

- حفلات الخميس 25 أغسطس: تضم حفل كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، حفل أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا، وحفل الفنانة نوال الزغبي.

أبرز الحفلات

- حفلات الجمعة 26 أغسطس: تضم حفل الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، حفل الفنان هاني شاكر وفرقته.

- حفلات السبت 27 أغسطس: تضم حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية، حفل الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

- حفلات الأحد 28 أغسطس، تضم حفل الفنان مدحت ممدوح وفرقته، حفل الفنانة لينا شاماميان.

- حفلات الاثنين 29 أغسطس، تضم حفل الفنانة تانيا صالح وفرقتها، حفل فريق بلاك تيما.

- حفلات الثلاثاء 30 أغسطس، تضم حفل الفنانة نوران أبوطالب وفرقتها، حفل الفنان محمد محسن وفرقته.

- حفلات الأربعاء 31 أغسطس، تضم حفل مجموعة التشيللو «state of harmony»، حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.